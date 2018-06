In einem anderen Fall soll Netanjahu illegale Absprachen mit einem Zeitungsverleger getroffen haben, um eine positivere Berichterstattung zu bekommen. Ein enger Vertrauter Netanjahus wird verdächtigt, über einen Mittelsmann, der für Thyssen Krupp tätig war, Schmiergeld für den Kauf von U-Booten erhalten zu haben. Thyssen Krupp selber ist nach heutigem Stand weder in Israel noch in Deutschland Gegenstand der Ermittlungen. Sieben Mal wurde Netanjahu bereits von der Polizei befragt. Er selbst bestreitet die Vorwürfe, verweist lieber auf seine Erfolge wie die Jerusalem- Entscheidung.