"Schwarzes Debakel! – Grünes Wunder!" und "Watschnwahl" titeln die Münchner Zeitungen an diesem Montagmorgen. Und es stimmt - in keiner anderen Stadt in Bayern zeigt sich die Niederlage der CSU und der Sieg der Grünen so deutlich wie in der Landeshauptstadt. Erstmalig schafften es Kandidaten der Grünen bei einer bayerischen Landtagswahl Direktmandate zu erringen - und dann wurden es gleich sechs. Darunter fünf der neun zu vergebenden in München. Doch so richtige Feierlaune will bei den Münchnern trotzdem nicht aufkommen.