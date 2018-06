Unter dem Eindruck islamistischer Terroranschläge waren die Schutzmaßnahmen in den vergangenen Jahren bereits Stück für Stück verschärft worden. In diesem Jahr kündigten die Behörden noch einmal höhere Standards an. Auch Stahlseile, Polizeistreifen und private Wachleute gehören längst zum üblichen Bild. In Potsdam fühlen sich am Abend alle sofort an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit zwölf Toten vor fast einem Jahr erinnert. Die Menschen ließen sich dennoch bislang nicht von Besuchen auf Weihnachtsmärkten abhalten.