Und wie sieht man es in der CDU? Oliver Wittke, CDU-Bundestagsabgeordneter, kommt gerade zurück von einer klassischen Sitzung der Ortsunion in Gelsenkirchen mit 25 Mitgliedern. "Im Zentrum der Kritik unserer Basis steht, dass es angesichts der stark rückläufigen Zahlen an Asylbewerbern eigentlich gar keinen Grund gab, das Thema so hochzujazzen", berichtet der Gelsenkirchener Abgeordnete.



Nicht nur bei diesem Treffen im Ortsverein sei aber klar geworden, dass es internationale Abkommen brauche, um die Flüchtlingsfrage für die Zukunft zu regeln. "Es herrscht auch in unserem weltoffenen Ruhrgebiet Konsens darüber, dass nicht einfach Hunderttausende ungeregelt über die Grenze kommen können und wir die Last alleine tragen. Dazu brauchen wir Lösungen über die EU hinaus. Aktuell sieht man ja, welcher Segen das Abkommen mit der Türkei war", so Wittke. Gleichzeitig spreche sich die CDU-Basis für offene Grenzen aus. "Dafür haben wir nicht seit Adenauer gekämpft, dass sie jetzt dicht gemacht werden."