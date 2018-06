Nachdem Agrarminister Christian Schmidt (CSU) am Montag in der EU für eine Verlängerung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat gestimmt hatte, liegt die Stimmung zwischen SPD und CDU am Gefrierpunkt. Das Votum geschah gegen den ausdrücklichen Willen von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Schmidt war dafür zwar von Kanzlerin Angela Merkel gerügt worden, für die laufenden Regierungsverhandlungen ist dieser Zwist jedoch alles andere als hilfreich. Zahlreiche SPD-Politiker zeigen sich entrüstet über den Vorfall und zweifeln am Erfolg einer neuen Großen Koalition.