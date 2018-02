Zum ersten Mal bei einer Wahl in Italien ist es eine Wahl zwischen drei Lagern. Im Mitte-Links-Bündnis ist die sozialdemokratische Partito Democratico größte Partei, und stellt zurzeit die Regierung mit Ministerpräsident Gentiloni. In den Wahlkampf zieht sie mit Ex-Regierungschef Matteo Renzi. Der hatte ungeliebte Arbeitsmarktreformen durchgeführt und war vor mehr als einem Jahr mit einem Referendum über eine Parlamentsreform gescheitert. Er gilt seitdem als angeschlagen. Unter anderem wirbt er für einen Mindestlohn von zehn Euro und will TV-Gebühren abschaffen.