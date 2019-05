Mit den Verfassungsänderungen baut der 64 Jahre alte Al-Sisi, einst Armeechef, seine Macht in dem ohnehin schon autoritär regierten Land weiter aus. Sie geben ihm die Möglichkeit, seine Amtszeit um acht Jahre bis 2030 zu verlängern, obwohl er einen solchen Schritt früher ausgeschlossen hatte. Zudem erhält er mehr Einfluss auf die Besetzung von Spitzenposten in der Justiz.



Die Armee, schon jetzt bestimmende Kraft in Politik und Wirtschaft, soll in der Verfassung ausdrücklich als Beschützer der Demokratie genannt werden. Was es ihr noch leichter machen dürfte, bei Bedarf in die Politik einzugreifen.