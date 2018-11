Präsidentin Tsai Ing-wen bei der Stimmabgabe.

Quelle: Chang Haoan/AP/dpa

In Taiwan haben die Kommunalwahlen begonnen. Sie gelten als Stimmungstest für Präsidentin Tsai Ing-wen. Die Präsidentin befindet sich in einer schwierigen Position.



Seit ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren ist sie mit ihrer Fortschrittspartei DPP zu Peking immer mehr auf Distanz gegangen, weshalb China den Druck auf Taiwan erhöht hat. Dies hat in der Inselrepublik den Ruf nach formeller Unabhängigkeit verstärkt. Tsai Ing-wen will eine solch offene Konfrontation jedoch vermeiden.