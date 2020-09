Salvini bei einem Wahlkampfauftritt in der Emiglia-Romagna.

Quelle: Stefano Cavicchi/LaPresse/AP/dpa

Die zerstrittene Regierungskoalition in Rom muss sich einem entscheidenden Test stellen: In zwei italienischen Regionen wird heute gewählt. Für die in Rom regierenden Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten könnte es bei den Abstimmungen in der Emilia-Romagna und in Kalabrien zu einem Debakel kommen.



Der Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, rechnet dagegen bei den Regionalwahlen mit großen Erfolgen für das Rechtsbündnis. Die könnten die wackelige Regierungskoalition in Rom weiter destabilisieren.