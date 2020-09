Oscar-Statuen stehen bei der Pressevorschau. Archivbild

Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die Oscar-Preisträger stehen fest, doch der Ausgang der Wahl ist noch nicht bekannt. Die Frist ist vorbei, die Stimmzettel der fast 9.000 Oscar-Juroren sind im Onlineverfahren bei der Filmakademie eingegangen.



Bis zur Gala am Sonntag zählen nun Mitarbeiter von PricewaterhouseCoopers die Stimmen in 24 Preiskategorien aus, um die Gewinner zu ermitteln. Mit elf Nominierungen ist der Film "Joker" der große Favorit, jeweils zehn Gewinnchancen haben "The Irishman", "1917" und "Once Upon a Time in Hollywood".