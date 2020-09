Durian-Früchte liegen in einem Netz. Symbolbild

Quelle: K.Ganeson/BERNAMA/dpa

Mit einem besonders übelriechenden Diebstahl ist die Polizei auf Hawaii derzeit beschäftigt. Zwei Männer seien in der Nacht des 1. Februar auf ein Gelände in der Stadt Hilo eingedrungen und hätten 18 Durians und andere Früchte im Wert von 1.000 Dollar gestohlen.



Durians sind stachelige Früchte. Sie haben süß schmeckendes Fruchtfleisch - ihr Geruch wurde jedoch schon mit schimmeligem Käse, verrotteten Zwiebeln und totem Fisch verglichen. In Hotelzimmern und öffentlichen Verkehrsmitteln ist ihr Verzehr oft verboten.