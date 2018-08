In Berlin geht der Trend immer mehr zum Duzen. Quelle: imago

Im Englischen gibt es kein Problem: "You" ist "you". Gedanken darüber, ob man jemanden siezen oder duzen möchte, muss sich keiner machen. Im Deutschen aber bleibt die Frage: Du oder Sie? In Berlin scheint die Antwort klar. Die Verkehrsgesellschaft (BVG) duzt ihre Kunden ("Weil wir dich lieben"), die Polizei wirbt im Kumpelton für Nachwuchs ("Da für dich") und der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) lädt zum Fest der Deutschen Einheit mit dem Slogan: "Nur mit Euch".