EU-Ratspräsident Donald Tusk. Archivbild Quelle: Olivier Hoslet/EPA/dpa

Die Brexit-Unterhändler könnten einige Wochen mehr Zeit bekommen, um einen Austrittsvertrag der EU mit Großbritannien zuwege zu bringen. Ratspräsident Donald Tusk will beim EU-Treffen in Salzburg eine längere Frist bis zu einem Sondergipfel im November vorschlagen. Irland pocht indes auf eine Einigung schon bis Mitte Oktober - so wie bisher geplant.



Ziel ist ein Abkommen, das die Bedingungen des für März 2019 angekündigten Brexits regeln soll. Doch stocken die Verhandlungen seit Monaten.