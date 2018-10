Was bringt Theresa May mit nach Brüssel? Archivbild Quelle: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Bei einem Brexit-Gipfel versuchen die EU-Staats- und Regierungschefs heute Abend in Brüssel, die festgefahrenen Verhandlungen über den britischen EU-Austritt wieder in Gang zu bringen. Nötig seien konkrete neue Vorschläge aus London, forderte EU-Ratschef Donald Tusk vorab.



Doch ist unklar, was Premierministerin Theresa May tatsächlich mitbringt, wenn sie sich an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Kollegen wendet. Hauptknackpunkt ist die Nordirland-Frage.