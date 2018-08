Theresa May erklärt die Brexit-Verhandlungen zur Chefsache. Quelle: Matt Dunham/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May übernimmt die Kontrolle über die Verhandlungen zum Ausscheiden Großbritanniens aus der EU. May erklärte dem Parlament in einer schriftlichen Mitteilung, der neue Brexit-Minister Dominic Raab werde für sie eine Stellvertreterrolle in den Gesprächen übernehmen.



"Ich werde die Verhandlungen mit der Europäischen Union leiten", hieß es in Mays Mitteilung. Die Verantwortung für die Verhandlungen liege nun in der Europaeinheit des Cabinet Office.