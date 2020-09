Windräder in Kitzingen (Bayern).

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Der Stromkonzern RWE schlägt einen Runden Tisch Windenergie vor, um den Bau von Windrädern an Land wieder in Gang zu bringen. Daran sollten "alle Interessengruppen beteiligt werden, auch Bürgerinitiativen", sagte die Chefin der RWE-Ökostromsparte, Anja-Isabel Dotzenrath.



Ein Runder Tisch Windenergie müsse auch unpopuläre Vorschläge machen, "wie einfachere und schnellere Genehmigungsverfahren", sagte Dotzenrath. Nach vorläufigen Zahlen wurden 2019 nur 276 neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen.