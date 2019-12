Umstrittener Nobelpreisträger Peter Handke in Stockholm.

In Schweden und Norwegen werden heute gleich 15 Nobelpreisträger geehrt. Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed erhält in den Mittagsstunden in Oslo den renommierten Friedensnobelpreis. Am Nachmittag werden dann in Stockholm die 14 Preisträger in den weiteren Kategorien geehrt.



Darunter sind die Literaturnobelpreisträger der Jahre 2018 und 2019, Olga Tokarczuk und Peter Handke. Die Vergabe an den Österreicher Handke hat wegen dessen Haltung im Jugoslawien-Konflikt massive Kritik ausgelöst.