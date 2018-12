Großbritannien und die EU gehen damit nur gut drei Monate vor dem Austrittsdatum in eine weitere Woche großer Unsicherheit. May hatte die Abstimmung über den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag mangels Mehrheit vorige Woche auf Januar vertagt. Nach einem überstandenen Misstrauensvotum in der eigenen Fraktion kämpfte sie beim EU-Gipfel um weitere Zugeständnisse der europäischen Partner, erhielt aber weniger Stimmen als erhofft und will nun weiter verhandeln. Die Regierungschefin wird voraussichtlich am Montag im Unterhaus sprechen und am Dienstag ihr Kabinett treffen. Die EU-Kommission plant, ihrerseits am Mittwoch konkrete Pläne für den Fall eines britischen EU-Austritts ohne Vertrag vorzulegen.