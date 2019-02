Ein ICE 4 steht in einem Bahnbetriebswerk. Archivbild

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die Deutsche Bahn hat einen Bericht über folgenschwere Probleme bei neuen Fernzügen zurückgewiesen. Es komme zwar in der Tat bei neuen ICE-4- und Intercity-2-Fahrzeugen "im Zuge der Betriebseinführung vereinzelt zu technischen Störungen", erklärte das Unternehmen.



Diese seien aber "nicht gravierend und bei der Einführung neuer Fahrzeuge alles andere als ungewöhnlich". Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, an neuen Zügen gebe es dutzende Fehler, was unter anderem Verspätungen verursache.