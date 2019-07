Smartphone mit verschiedenen Social-Media-Apps. Archivbild

Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Technische Störungen bei Facebook, Instagram und Whatsapp sind in der Nacht weitestgehend behoben worden. Die Probleme waren nach Darstellung der Website "allestörungen.de" in den Morgenstunden gelöst.



Auch Twitter meldete sich wieder zurück. "Wir sind fast wieder bei 100 Prozent", teilte Twitter mit. Laut "allestörungen.de" waren besonders Nutzer in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten betroffen. Die Gründe blieben bisher unklar.