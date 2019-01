Wer seine Online-Einkäufe per Rechnung bezahlt, ist grundsätzlich auf der sicheren Seite. Der Bezahlvorgang mag für Kunden und Händler zwar aufwändiger sein. Doch der Kunde erkauft sich mit dem zusätzlichen Aufwand ein Plus an Sicherheit. Denn die Ware wird erst dann bezahlt, wenn sie bei ihm eingetroffen ist. Die Betrugsgefahr ist gering.