Der Familiennachzug ist ein großer Stolperstein für eine GroKo. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Die Union will den Familiennachzug für Angehörige von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus für weitere viereinhalb Monate aussetzen. Über den Gesetzentwurf berät der Bundestag am Freitag.



Er sieht vor, dass die bis zum 16. März geltende zweijährige Aussetzung des Familiennachzugs für diese Gruppe bis zum 31. Juli verlängert wird. Die Union will damit verhindern, dass der Stopp endet, bevor eine neue Regelung greift, die das Ergebnis von Koalitionsgesprächen mit der SPD sein könnte.