Linken-Chef Bernd Riexinger.

Quelle: Markus Scholz/dpa

Nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien hat Linken-Chef Bernd Riexinger einen Stopp aller Rüstungsexporte in die Türkei gefordert. "Alle Waffenexporte an die Türkei müssen sofort gestoppt werden, bereits erteilte Genehmigungen müssen rückgängig gemacht werden", sagte er beim Landesparteitag der Hamburger Linken.



"Es ist unsere Verpflichtung, den Krieg gegen die Kurden zu stoppen." Die Bundesregierung hat nur einen teilweisen Rüstungsexportstopp gegen die Türkei verhängt.