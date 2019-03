Das brennende Storchennest in Rheinland-Pfalz.

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern/dpa

Ein brennendes Storchennest auf einem Leitungsmast hat in der Nähe von Kaiserslautern indirekt einen Stromausfall ausgelöst. Feuerwehrleute beschädigten beim Löschen eine Stromleitung. Fünf Straßenzüge in Theisbergstegen - das halbe Dorf - hatten somit gestern Abend etwa drei Stunden lang keinen Strom.



Nach Polizeiangaben hatte ein Kurzschluss das Storchennest in Brand gesetzt. Die Störche hatten ihr Nest in die Stromleitungen hinein gebaut. Es war jedoch zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt.