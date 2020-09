Obst und Gemüse liegen in einem Supermarkt aus. Symbolbild

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner will zugunsten der Bauern notfalls auch zu Sanktionen gegen große Handelsketten greifen. Wenn etwa Händler am Abend große Mengen Obst oder Gemüse bestellten und am nächsten Morgen die Hälfte davon stornierten, blieben Bauern ohne Entschädigung auf der Ware sitzen, kritisierte die CDU-Politikerin im "Deutschlandfunk".



Denkbare Sanktionen seien Geldstrafen oder Abmahnungen. Eine entsprechende EU-Richtlinie könne noch in diesem Jahr in deutsches Recht umgesetzt werden.