E-Scooter könne bis zu 20 Kilometer pro Stunde fahren. Archivbild

Ein 28-Jähriger ist mit seinem E-Tretroller über die Autobahn A46 in NRW gefahren, weil er in Erkelenz nicht auf seinen Zug warten wollte. Auf Autobahnen sind nur Fahrzeuge zugelassen, die mehr als 60 Kilometer pro Stunde fahren können. E-Tretroller dürfen jedoch nicht schneller als 20 Kilometer pro Stunde fahren.



Zwei Auto-Fahrer nahmen sich des E-Tretrollerfahrers an und geleiteten ihn zur nächsten Anschlussstelle, wo er dann von der Polizei in Empfang genommen wurde.