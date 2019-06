UNHCR-Vertreter Bartsch kritisiert Regierung in Rom. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Das UN-Flüchtlingskommissariat hat neue italienische Regeln zur Strafbarkeit von Seenotrettung heftig kritisiert. "Die Einfahrt in die italienischen Hoheitsgewässer für Schiffe mit aus Seenot geretteten Personen an Bord zu kriminalisieren, unterminiert das internationale System der Seenotrettung", sagte Dominik Bartsch, UNHCR-Vertreter in Deutschland.



Italiens Regierung hat am Vortag ein Dekret verabschiedet, das die Rettung von Migranten für Hilfsorganisationen unter Strafe stellen kann.