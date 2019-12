Eine Absperrung der US-Polizei. Symbolbild

Quelle: Kevin Sullivan/Orange County Register via ZUMA/dpa

Die US-Regierung will das Asylrecht für straffällig gewordene Migranten verschärfen. Ein entsprechender Vorschlag des Justiz- und Heimatschutzministeriums sieht vor, dass Migranten, die sich wegen bestimmter Vergehen in den Vereinigten Staaten strafbar gemacht haben, dort kein Asyl mehr bekommen sollen.



Dazu sollen Delikte wie Alkohol und Drogen am Steuer, die illegale Wiedereinreise in die USA und häusliche Gewalt zählen. Bei Letzterem müsse keine Verurteilung vorliegen.