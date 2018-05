US-Präsident Trump will weitere Sanktionen gegen Nordkorea. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in Südkorea will die Regierung von US-Präsident Donald Trump mit zusätzlichen Sanktionen Druck auf Nordkorea machen. Die Strafmaßnahmen sollen sich gegen Schiffe, Reedereien und Handelsunternehmen richten, wie aus dem Weißen Haus verlautete.



US-Präsident Donald Trump erwähnte die Sanktionen in seiner Rede vor der konservativen Vereinigung CPAC. Es handelt sich demnach um das größte jemals gegen Nordkorea verhängte Maßnahmenbündel.