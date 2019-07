Eine Mitarbeiterin arbeitet an Elementen für Motore. Archivbild

Fünf Jahre Russland-Sanktionen haben der Wirtschaft in Ostdeutschland deutlich mehr geschadet als der im Westen. Nach einer Aufstellung des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft ging das Handelsvolumen Sachsens mit 72,5 Prozent am stärksten zurück.



In den fünf ostdeutschen Ländern ohne Berlin zusammen waren es durchschnittlich 28,7 Prozent. In Westdeutschland schrumpfte der Warenaustausch um 17,0 Prozent. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) plädierte erneut für den Abbau der Sanktionen.