Contra: Für den Jurist und Sozialwissenschaftler Bernd Maelicke ist der Knast keine Lösung. "Gefängnisse sind Orte von Subkultur, Gewalt und Drogen", sagt er. Damit Täter nicht mehr straffällig werden, müsse Resozialisierung nachhaltiger gestaltet werden. Zwar schafften hohe Mauern Sicherheit, doch ließen sie auch zu, dass dahinter Dinge passierten, die eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft erschwerten. Insassen lernten voneinander "wenig oder nichts Gutes", so Maelicke. Vor allem Jugendliche, die im Arrest sind, hätten Vorgeschichten und kämen aus schwierigen sozialen Verhältnissen. "Das kann ich nicht in vier Wochen Jugendarrest in den Griff kriegen", so Maelicke.