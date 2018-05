Insgesamt gab es bereits zehn Abschiebeflüge. Quelle: Daniel Maurer/dpa

Trotz einer immer schlechter werdenden Sicherheitslage in Afghanistan haben Bund und Länder wieder abgelehnte Asylbewerber in das Land abgeschoben. Mit einem weiteren Abschiebeflug wurden am Dienstagabend 14 Abgeschobene, unter ihnen sechs Straftäter und ein Gefährder, in ihre Heimat zurückgebracht.



Die Maschine sei mittlerweile in der afghanischen Hauptstadt Kabul angekommen. Es war der zehnte Abschiebeflug aus Deutschland seit Dezember 2016 mit nun insgesamt 188 Passagieren.