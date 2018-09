Besonders umstritten: Der Verbleib an der Unfallstelle. Ist es wirklich notwendig, dort zu warten? Ja, meint Jan Zopfs, Strafrechtler an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, der über das Thema referiert. "Nicht, damit Strafverfolgung möglich ist, sondern damit die Unfallbeteiligten die zivilrechtliche Verantwortlichkeit klären können." Also eine Antwort auf die Frage: Wer muss wem was zahlen? "Gerade bei Sachschäden stellt sich aber die Frage, ob eine Unfallaufnahme mittels Smartphone oder GPS nicht einfacher und erfolgversprechender übermittelt werden könnte", so Zopfs.