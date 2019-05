Justizministerin Barley will Juden-Hass bekämpfen. Archivbild

Justizministerin Katarina Barley (SPD) will Antisemitismus in Deutschland effektiver bekämpfen. In einem Brief an die Justizminister der Länder setzt sie sich für die Schaffung von Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften ein, die "gezielt gegen Hass und Gewalt gegen Juden vorgehen".



Wie das Magazin "Der Spiegel" zudem berichtet, drängt die Justizministerin darauf, bei der Ausbildung von Staatsanwälten und Richtern eine einheitliche Definition von Antisemitismus zu verwenden.