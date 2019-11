Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bringt laut dem Thüringer CDU-Chef Mike Mohring die Sparkassen und Volksbanken in Deutschland massiv in Gefahr. Die EZB greife "permanent das Drei-Säulenmodell unseres Banken- und Sparkassen- und Volksbankenwesens an", sagte Mohring in der ZDF-Sendung "maybrit illner".