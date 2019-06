So hatten die USA mit ihrem Zollschritt angekündigt, auch alle übrigen chinesischen Einfuhren an der US-Grenze mit Zöllen belegen zu können. In Rede stehen damit noch einmal Waren im Volumen von über 300 Milliarden US-Dollar. Zudem haben die USA den Huawei-Konzern auf eine schwarze Liste gesetzt. Nun unterliegen die Geschäfte mit dem Telekommunikationsausrüster und seinen Partnern in den USA strengen Kontrollen.



Auch die Regierung in Peking hat die Tonart verschärft. So hat China Ende Mai auch angekündigt, ebenfalls eine schwarze Liste anzufertigen, auf denen Unternehmen stehen sollen, die den Interessen chinesischer Unternehmen schaden. Die Art der US-Administration, den Handelskonflikt bewusst zu schüren, sei "nackter Wirtschaftsterrorismus", sagte Chinas stellvertretender Außenminister Zhang Hanhui in Richtung USA.