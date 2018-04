Verhandlungen am Wochenende brachten keine Fortschritte, und die Zeit drängt: Die EU und Deutschland wollen die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Schutzzölle auf Stahl und Aluminium in letzter Minute abwenden. Die Aufschläge würden bereits ab Freitag fällig. In den USA stehen mehrere Krisengespräche an - auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist am Montag und Dienstag in Washington, wo er seinen US-Kollegen Wilbur Ross treffen will.