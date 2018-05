Die EU muss nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel klug und entschieden antworten, sollten die USA die Schutzzölle in Kraft setzen. Dazu habe die EU eine eindeutige Position, sagte sie bei einem Besuch in Portugal. Die EU wird dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire zufolge "alle notwendigen Maßnahmen" ergreifen, um auf US-Zölle zu antworten. Er habe den USA gesagt, dass deren geplante Schritte ungerechtfertigt und gefährlich seien. Es liege nun allein in den Händen der USA, ob sie einen Handelskrieg mit ihrem größten Handelspartner Europa wollten.