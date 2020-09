"Es ist eine ziemlich schwere Aufgabe für eine so große Volkswirtschaft wie China, schnelle Wachstumsraten von mehr als sechs Prozent vor dem Hintergrund der ungewissen internationalen Situation zu wahren", sagte Chinas Premier Li Keqiang anlässlich ernüchternder Wirtschaftsdaten aus seinem Land vor rund einem Monat.



China sehe sich mit "wachsenden Risiken und Herausforderungen im Inland und Ausland konfrontiert", kommentierte ein Sprecher der Statistikbehörde des Landes die neuesten Daten. Mit Risiken aus dem Ausland und der internationalen Situation ist natürlich der Handelsstreit zwischen den USA und China gemeint. Hinzu kommt allerdings nun auch, dass die Nachfrage in China selbst, also die so genannte Binnen-Nachfrage, schwächelt. Die Regierung in Peking peilt für das gesamte Jahr ein Wachstum des Landes zwischen 6,0 und 6,5 Prozent an.