Die bisherige Strategie liegt bislang in einer Schublade der EU-Kommission in Brüssel. Wenn die Schutzzölle auf Stahl und Aluminium ab Juni auch für Europa in Kraft treten, will die EU mit Gegenzöllen reagieren - beispielsweise auf Whiskey, Orangensaft oder auch Harley-Davidson-Motorräder. Das ist, im Bild gesprochen, eine Politik oder Strategie der Nadelstiche. Denn ökonomisch fiele diese Reaktion in der Tat kaum ins Gewicht. Allerdings pochen die Politiker in Brüssel darauf, dass diese ausgewählten Produkte aus Regionen in den USA kommen, in denen traditionell Kandidaten der republikanischen Partei Donald Trumps auf starken Rückhalt bei den Wählern zählen können. Im Herbst stehen in den USA Wahlen an - so hofft die EU, indirekt Druck auf den Präsidenten ausüben zu können.