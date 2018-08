Der Handelsstreit zwischen den USA und China ist ein Gipfelthema. Quelle: Ben Margot/AP/dpa

Vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen China und den USA hat in Peking der jährliche EU-China-Gipfel begonnen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die Sorgen vor einem Handelskrieg. Auch über ein Investitionsabkommen, mehr Marktöffnung in China sowie die Reform der Welthandelsorganisation (WTO) wird gesprochen.



Im Handelsstreit lehnen beide Trumps Vorgehen außerhalb der WTO ab. Wie Trump kritisiert die EU aber die Marktbarrieren und den erzwungenen Technologietransfer in China.