Mike Love, der Sänger der Beach Boys, in Hannover.

Quelle: Ole Spata/dpa

Mit Strand- und Surfmusik haben die Beach Boys in Hannover ihre Deutschlandtour gestartet. Klassiker der Popgeschichte wie "Good Vibrations", "Surfin' U.S.A." oder "I Get Around" stammen von der Band, die seit fast 60 Jahren das kalifornische Lebensgefühl in alle Ecken der Welt transportiert.



Rund 2.300 Fans schauten sich den Auftritt in Hannover an. Von den Band-Mitgliedern der ersten Stunde ist auf der "One Night All The Hits"-Tour nur noch Mike Love dabei.