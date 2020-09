Bank mit Blick aufs Meer. Symbolbild

Quelle: Ingo Wagner/dpa

Das große Brexit-Abschiedswinken am Nordseestrand wird nun doch nicht am 31. Oktober stattfinden, sondern möglicherweise Anfang 2020. Als Grund gaben die Veranstalter aber nicht eine absehbare erneute Verschiebung des britischen EU-Austritts an, sondern organisatorische Probleme, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete.



Tausende Menschen hatten auf Facebook Interesse bekundet, am kommenden Donnerstag bei einer Brexit-Party im Badeort Wijk aan Zee den Briten ein freundliches Goodbye zuzuwinken.