US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat den Anschlag nahe dem Weihnachtsmarkt in Straßburg als ein Beispiel für die Notwendigkeit der von ihm angestrebten Mauer an der Grenze zu Mexiko angeführt.



"Ein weiterer, sehr schlimmer Terroranschlag in Frankreich. Wir werden unsere Grenzen noch mehr verstärken", twitterte Trump. Er forderte die Fraktionschefs der Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus, Chuck Schumer und Nancy Pelosi, dazu auf, die dafür nötigen Finanzmittel bereitzustellen.