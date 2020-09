Blick auf die Straße von Hormus. Archivbild

Quelle: -/The Visible Earth/NASA/dpa

Südkorea will seine Anti-Piraterie-Marineeinheit vor Ostafrika auch für den Schutz des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus im Nahen Osten einsetzen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Die USA hatten ihren Verbündeten aufgerufen, sich an der von ihr geführten Marinemission in der für den globalen Handel wichtigen Meerenge zwischen dem Iran und der arabischen Halbinsel zu beteiligen.



Allerdings erklärte Südkorea, es werde sich nicht offiziell der US-geführten internationalen Mission anschließen.