Wolkenbrüche in Hessen. Quelle: Bernd März/dpa-Zentralbild/dpa

Heftige Gewitter und Wolkenbrüche sind auf Hessen niedergegangen. In Kirchhain bei Marburg ging soviel Starkregen nieder, dass an einer Schule der Unterricht an diesem Mittwoch ausfällt. Das berichtet die Feuerwehr.



Auch Stadtallendorf hatte mit Regenmassen zu kämpfen. Sie überfluteten ganze Straßenzüge, Keller standen unter Wasser. Manche Autofahrer blieben in der braunen Brühe stecken. Nach Starkregen hat die Feuerwehr auch in Südhessen zahlreiche vollgelaufene Keller auspumpen müssen.