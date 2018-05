Nach Starkregen in Hetzerode ist ein Bach über die Ufer getreten. Quelle: Bernd März/dpa-Zentralbild/dpa

Schwere Gewitter haben Straßen und Keller im Norden Hessens unter Wasser gesetzt. Besonders betroffen war nach Angaben von Feuerwehr und Polizei der Werra-Meißner-Kreis. Allein in der Gemeinde Waldkappel waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.



"Es herrscht Chaos hoch drei", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Im Ortsteil Hetzerode wurde ein Auto von einer Schlammlawine eingeschlossen. An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main fielen etliche Flüge aus.