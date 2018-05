Ein Blitz durchzuckt den Abendhimmel über Frankfurt am Main. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Im Westen und Südwesten Deutschlands haben Unwetter vielerorts Schäden hinterlassen. Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll. Über das hessische Ober-Ohmen sagte ein Feuerwehrsprecher: "Der ganze Ort ist abgesoffen."



Am Frankfurter Flughafen wurden auch Gewittern in Europa über 100 Starts und Landungen gestrichen. Im rheinland-pfälzischen Isenburg ereignete sich laut Polizei bei starkem Regen ein kleiner Erdrutsch. In Baden-Württemberg kam es etwa in Bruchsal zu Überschwemmungen.