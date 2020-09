Das Hochwasser der Mosel hat die B53 bei Kesten überschwemmt.

Quelle: Harald Tittel/dpa

An der Mosel gibt es in vielen Orten Überschwemmungen. Zahlreiche Straßen sind überflutet, viele Keller stehen unter Wasser. Und: "Das Hochwasser steigt weiter, es wird noch kritisch werden", sagte ein Polizei-Sprecher.



Der Pegel lag in Trier am Morgen bei gut 8,60 Metern - das sind mehr als fünf Meter über normal. Im Laufe des Tages soll der Scheitelpunkt erreicht werden: Danach seien sinkende Pegelstände vorhergesagt, sagte ein Sprecher des Hochwassermeldezentrums Rheinland-Pfalz.