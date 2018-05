Möhnen stürmen 2017 das Düsseldorfer Rathaus. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Im Rheinland und andernorts beginnt mit der Weiberfastnacht an diesem Donnerstag der Straßenkarneval. Das eingeübte Programm sieht Rathaus-Erstürmung und Krawatten-Abschneiden vor.



In Köln wird eine Party auf den Straßen und in den Kneipen erwartet, in Mainz feiert man am Fastnachtsbrunnen. In Düsseldorf, Koblenz und anderen Orten steht der Tag im Zeichen der Möhnen, also närrischer Frauen. Erneut gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. In Köln plant die Polizei mit bis zu 1600 Beamten.